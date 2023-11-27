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Общество

В Никольске отработали действия при подрыве на железнодорожной станции

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В Никольском районе на железнодорожной станции Ночка провели антитеррористические учения «Сигнал-2023». Об этом рассказали в региональном УФСБ России.

По легенде, на территорию проникла вооруженная диверсионно-разведывательная группа, которая напала на полицейских и устроила подрывы.

Чтобы обезвредить преступников, представители оперативного штаба начали контртеррористическую операцию. В боевую готовность привели подразделения всех экстренных служб.

В Никольске отработали действия при подрыве на железнодорожной станции

Специалисты отработали эвакуацию местных жителей, оцепление и блокирование территории, ликвидацию угрозы взрыва и тушение нефтепродуктов.

«В результате сплоченных действий участников учений условная диверсионная группа была обнаружена и нейтрализована силами подразделений специального назначения», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Действия участников учений оценил руководитель оперативного штаба. Он отметил высокую слаженность совместной работы ведомств и подчеркнул важность полученного опыта.

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Источник — фото областного УФСБ РФ
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