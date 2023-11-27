В Никольске отработали действия при подрыве на железнодорожной станции

В Никольском районе на железнодорожной станции Ночка провели антитеррористические учения «Сигнал-2023». Об этом рассказали в региональном УФСБ России.
По легенде, на территорию проникла вооруженная диверсионно-разведывательная группа, которая напала на полицейских и устроила подрывы.
Чтобы обезвредить преступников, представители оперативного штаба начали контртеррористическую операцию. В боевую готовность привели подразделения всех экстренных служб.
Специалисты отработали эвакуацию местных жителей, оцепление и блокирование территории, ликвидацию угрозы взрыва и тушение нефтепродуктов.
«В результате сплоченных действий участников учений условная диверсионная группа была обнаружена и нейтрализована силами подразделений специального назначения», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.
Действия участников учений оценил руководитель оперативного штаба. Он отметил высокую слаженность совместной работы ведомств и подчеркнул важность полученного опыта.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀