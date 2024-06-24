Глава Кузнецка рассказал, как россиян будут «крошить»

24.06.2024 | 20:58

Глава Кузнецка Сергей Златогорский призвал горожан собраться после случившегося в Севастополе и Дагестане. Этими словами он начал планерку в администрации в понедельник, 24 июня.

Глава города обратил внимание на кузнечан, которые не придали значения страшным воскресным новостям, а продолжили отдыхать и веселиться.

«Вчера информация пошла, к вечеру было ясно, что беда в Крыму, беда в Дагестане. Нормальный человек должен напрячься как-то, мысли какие-то в голове крутить. А у нас куча народу вечером, ночью рассекает на машинах с веселой музыкой. Либо вообще в голове ничего нет, либо позиция такая, что их не касается», - отметил Златогорский.

Он подчеркнул, что в Севастополе отдыхающие тоже не думали, что может произойти трагедия. Но в нынешней ситуации расслабляться нельзя.

«Удар по Севастополю показал, как нас будут «крошить». Это Сектор Газа в российском исполнении. Будут «мочить» на пляже, везде: мы им не нужны. И никто никуда не денется, не отсидится», - заявил глава города.

Златогорский отметил, что сейчас необходимо начинать «собираться с пляжа». Нужно держаться и вести себя соответствующем образом, путь к победе, по его словам, в единстве.