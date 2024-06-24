Сетевое издание|18+|Понедельник|24 июн 2024|22:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Глава Кузнецка рассказал, как россиян будут «крошить»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Глава Кузнецка Сергей Златогорский призвал горожан собраться после случившегося в Севастополе и Дагестане. Этими словами он начал планерку в администрации в понедельник, 24 июня.

Глава города обратил внимание на кузнечан, которые не придали значения страшным воскресным новостям, а продолжили отдыхать и веселиться.

«Вчера информация пошла, к вечеру было ясно, что беда в Крыму, беда в Дагестане. Нормальный человек должен напрячься как-то, мысли какие-то в голове крутить. А у нас куча народу вечером, ночью рассекает на машинах с веселой музыкой. Либо вообще в голове ничего нет, либо позиция такая, что их не касается», - отметил Златогорский.

Он подчеркнул, что в Севастополе отдыхающие тоже не думали, что может произойти трагедия. Но в нынешней ситуации расслабляться нельзя.

«Удар по Севастополю показал, как нас будут «крошить». Это Сектор Газа в российском исполнении. Будут «мочить» на пляже, везде: мы им не нужны. И никто никуда не денется, не отсидится», - заявил глава города.

Златогорский отметил, что сейчас необходимо начинать «собираться с пляжа». Нужно держаться и вести себя соответствующем образом, путь к победе, по его словам, в единстве.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте