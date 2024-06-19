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Криминал

Молодой пензенец вовремя передумал спонсировать террористов

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24-летний пензенец пожелал оказать содействие террористам и попал в поле зрения сотрудников ФСБ.

«Установлено, что злоумышленник высказывал намерение осуществлять финансирование лиц, участвующих в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической», - пояснили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Однако исполнять задуманное мужчина не стал, что в итоге облегчило его участь.

Пензенцу объявили официальное предостережение о недопустимости подобных высказываний, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о другом жителе региона, который переслал террористу 1 280 долларов на боевые действия. В отношении него возбудили уголовное дело. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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