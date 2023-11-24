Стало известно, каких работников не хватает в садах и школах Пензы

24.11.2023 | 20:23

В пятницу, 24 ноября, на сессии городской думы прозвучала информация, каких работников не хватает в детских садах и школах Пензы. В процентном соотношении речь идет примерно о 10% кадрового состава.

По словам начальника управления образования Юрия Каленова, в дошкольных учреждениях не укомплектован штат музыкальных работников, педагогов-психологов и инструкторов по физической культуре.

Что касается последних, Каленов намерен проработать с социально-педагогическим колледжем вопрос о привлечении студентов на эти места.

В школах есть потребность в учителях физики, математики, английского языка.

«Как мы работаем? Школа размещает вакансии, обращаемся в колледж, институт педагогический, студенты сейчас охотно идут. В этом году наблюдаем динамику - 137 студентов пришли в школы. В 2021-м их было всего 70, а в прошлом году - немногим более 100», - уточнил начальник управления.