Гастроэнтеролог: замороженные продукты полезнее консервированных

23.11.2023 | 08:16

Считается, что замороженные продукты небогаты витаминами, однако это мнение не всегда верно. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова.

«Например, количество каротиноидов (предшественников витаминов группы А) в моркови при замораживании может стать даже выше за счет вымораживания влаги. А вот количество белков, жиров, углеводов, микро- и макроэлементов при заморозке не меняется, поэтому тем, кто следит за своим рационом и считает калории, белки, жиры и углеводы (КБЖУ), такой способ хранения продуктов подходит», - сообщила она.

По словам врача, замороженные продукты полезнее, чем законсервированные с добавлением соли, сахара, уксуса, а также копченых, отварных или бланшированных.

Так, в растительных продуктах витамины и минералы остаются в полном объеме. В замороженных рыбе и мясе изменяется структура клеток, но полезные свойства сохраняются. Хорошо переносят низкие температуры сало, тесто, сливочное масло, сыровяленые и копченые продукты. А вот томаты, огурцы, картофель к заморозке не пригодны - они теряют форму и вкус.

Также врач напомнила о сроках хранения замороженных продуктов и блюд. Так, для ягод и овощей он не должен превышать 12 месяцев, для мяса - 6 месяцев. Постную рыбу рекомендуется хранить не свыше 8 месяцев, жирную - не более 4.