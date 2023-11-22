В минтруде рассказали, что будет со старым корпусом дома ветеранов

22.11.2023 | 11:44

После того как на улице Собинова в Пензе построили центр активного долголетия, горожан заинтересовало, как будет использоваться старое здание, предназначавшееся для лиц той же категории.

Такой вопрос в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» прислал один из читателей. Его обращение было направлено в региональное министерство труда, соцзащиты и демографии.

В среду, 22 ноября, из ведомства пришел ответ, в котором говорится, что здание (оба строения - и прежнее, и новое - расположены поблизости) не изменит своего назначения.

«Старый корпус Пензенского дома-интерната для престарелых и инвалидов будет использоваться также для оказания социальных услуг для лиц пожилого возраста и инвалидов», - говорится в документе, подписанном заместителем министра Сергеем Казаковым.

Новый корпус рассчитан на проживание 132 человек (хотя, когда его начинали строить в 2022 году, речь шла о 120). В каждой комнате разместится один или два постояльца.