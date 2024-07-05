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Общество

Родственников нетрудоспособных людей хотят перевести на удаленку

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В пятницу, 5 июля, в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается установить обязанность по заявлению переводить на удаленку работников, ухаживающих за инвалидом I группы или престарелым родственником. Речь идет о случаях, когда не требуется постоянное присутствие сотрудника в офисе.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что сейчас единственной мерой поддержки граждан, осуществляющих уход за инвалидами I группы (за исключением инвалидов с детства) и престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, является денежная компенсация. Но полагается она лишь неработающим трудоспособным лицам.

В Пензенской области размер данной выплаты составляет 1 200 рублей.

Пансионаты для пожилых и сиделки на дому обходятся дорого, пенсии и социальные выплаты эти траты не покрывают.

«При дистанционной работе лица, осуществляющие уход за инвалидами или престарелыми, смогут, выполняя трудовую функцию, не оставлять их на длительное время, которое они тратили на дорогу с работы/на работу, оперативно помочь в случае угрозы жизни или здоровью таких граждан, улучшить материальное благосостояние, поскольку смогут полноценно работать», - говорится в пояснительной записке.

Чтобы защитить работодателя, законопроект предусматривает дополнительное основание для прекращения трудового договора с удаленно занятым сотрудником. Расторгнуть его можно будет, если выяснится, что человек не ухаживает за родственником, а использует его состояние как предлог не ходить на работу.

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Источник — фото pixabay.com
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