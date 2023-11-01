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Общество

В Пензе завершилось строительство центра активного долголетия

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В Пензе завершилось строительство центра активного долголетия. Он распахнет свои двери на улице Собинова в Арбекове - на территории дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Новый корпус рассчитан на проживание 132 человек (хотя когда его начинали строить в 2022 году, речь шла о 120). В каждом помещении разместится один или два постояльца.

На территории обустроили дорожки и спортивную площадку, при этом учитывались интересы лиц с ограниченными возможностями.

Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области провело итоговую проверку здания и пришло к выводу, что оно соответствует требованиям проектной документации. «Выдано разрешение на его ввод в эксплуатацию», - уточнили в пресс-службе минграда.

Перед началом строительства центра министр труда, соцзащиты и демографии области Алексей Качан рассказывал о том, что в нем будет. «Библиотеки, различные игровые залы, спортивные тренажеры, бильярдные и бассейны – все, что необходимо для людей старшего поколения и, самое главное, в современном виде», - перечислял он.

Сейчас пожилые пензенцы, заботу о которых на себя взяло государство, располагаются в типовых зданиях коридорного типа образца 70-х годов прошлого столетия, уже не отвечающих предъявляемым требованиям.

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Источник — фото mingrad.pnzreg.ru
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