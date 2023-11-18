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Общество

Продавцы старых вещей не рискнули выйти торговать на Тернопольскую

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Ранним утром субботы, 18 ноября, на улице Тернопольской в Пензе появились сотрудники полиции, представители администраций Пензы и Октябрьского района.

Комиссия прибыла на Тернопольскую к 6:00 с целью предотвратить появление стихийного рынка. Такое произошло неделей раньше, 11 ноября. В тот день блошиный рынок, разместившийся на земле вдоль тротуаров, вызвал негодование горожан.

Возмущение пензенцев было услышано: к полудню к месту торговли бывшими в употреблении вещами прибыли работники администрации и полиция, на продавцов составили протоколы.

Принятые меры возымели эффект. На следующий день, 12 ноября, барахолки на Тернопольской не оказалось. Не появились продавцы и 18-го числа.

«В настоящее время администрация Пензы предпринимает меры, чтобы обеспечить альтернативной площадкой желающих реализовать свои товары. В настоящее время рассматриваются территории в микрорайоне для возможного размещения рынка товаров, бывших в употреблении», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото администрации Пензы
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