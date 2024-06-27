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Общество

В Пензенской области в связи с выпускными пройдет день трезвости

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В пятницу, 28 июня, в Пензенской области пройдет день трезвости: в связи с проведением в школах выпускных вечеров будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Эта мера регламентируется законом Пензенской области от 10 октября 2011 года № 2133-ЗПО. В нем установлен запрет на продажу спиртного в дни выпускных вечеров, последних звонков и в День знаний. В Пензе соответствующее постановление подписал глава города.

«Сотрудниками районных администраций будет проведена информационно-разъяснительная работа с руководителями торговых объектов, реализующих алкогольную продукцию и табачные изделия», - уточнили в Министерстве сельского хозяйства Пензенской области.

Ограничение продажи спиртного будет действовать на территории всего региона с 8:00 до 23:00. В этот день правоохранителям рекомендовано усилить контроль за соблюдением законодательства в данной сфере.

24 мая в Пензе также не торговали спиртным из-за праздника последнего звонка. На нарушителей было составлено 11 протоколов. За незаконную реализацию алкоголя штраф для граждан составляет от 1 500 до 2 000 рублей, а для юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.

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