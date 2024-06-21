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Общество

В Пензе участники рейда не нашли купальщиков в фонтане

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В четверг, 20 июня, в одном из самых популярных мест отдыха пензенцев - на Фонтанной площади - прошел профилактический рейд.

Проверить, как ведут себя горожане, пришли сотрудники администрации Ленинского района и управления по делам ГОЧС. Их задачей было выявить и предотвратить случаи купания горожан в чаше фонтана.

Такие водные процедуры практикуют не только дети, но и взрослые пензенцы. Информационные таблички с запретом не останавливают желающих охладиться в жару под струями.

Решение проводить межведомственные рейды было вынесено на совещании в администрации Пензы. Меру приняли в связи с рисками при нахождении в фонтане травмироваться о подсветку, струйные насадки, элементы коммуникаций или получить электротравму, а также повредить дорогостоящее оборудование.

В Пензе участники рейда не нашли купальщиков в фонтане

На этот раз комиссия не выявила нарушений - желающих окунуться в воду не было.

«За купание в необорудованных и несанкционированных местах предусмотрена административная ответственность. Нарушителю может грозить штраф до 3 тысяч рублей», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото администрации Пензы
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