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Общество

В летних кафе разрешили продавать алкоголь

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В среду, 22 мая, на пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе.

«Документом устанавливается возможность осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в сезонных залах (зонах) обслуживания посетителей», - указано на сайте Совфеда.

Сезонные залы должны располагаться на территории, прилегающей к ресторанам, барам, кафе, буфетам, либо примыкать к ним.

При этом для заведения обязательна лицензия на розничную торговлю алкоголем.

Новые нормы заработают с 1 июня 2024 года.

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