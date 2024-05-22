В летних кафе разрешили продавать алкоголь

В среду, 22 мая, на пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе.
«Документом устанавливается возможность осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в сезонных залах (зонах) обслуживания посетителей», - указано на сайте Совфеда.
Сезонные залы должны располагаться на территории, прилегающей к ресторанам, барам, кафе, буфетам, либо примыкать к ним.
При этом для заведения обязательна лицензия на розничную торговлю алкоголем.
Новые нормы заработают с 1 июня 2024 года.
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