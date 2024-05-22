В летних кафе разрешили продавать алкоголь

22.05.2024 | 14:01

В среду, 22 мая, на пленарном заседании Совет Федерации одобрил закон, разрешающий продажу алкогольных напитков в летних кафе.

«Документом устанавливается возможность осуществления розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в сезонных залах (зонах) обслуживания посетителей», - указано на сайте Совфеда.

Сезонные залы должны располагаться на территории, прилегающей к ресторанам, барам, кафе, буфетам, либо примыкать к ним.

При этом для заведения обязательна лицензия на розничную торговлю алкоголем.

Новые нормы заработают с 1 июня 2024 года.