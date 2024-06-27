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Общество

В Кузнецке суд обязал колхозный рынок обеспечить работу туалета

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Суд обязал ПО «Кузнецкий колхозный рынок» устранить нарушения требований санитарного законодательства и обеспечить общественный туалет холодной и горячей водой.

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Пензенской области выяснили, что в торговом объекте отсутствует водоснабжение, и вынесли в адрес ПО «Кузнецкий колхозный рынок» несколько предостережений - в мае и октябре 2022 года, мае 2023-го.

Ответчику предлагалось обеспечить водой туалет и лабораторию (установить раковины для мытья рук с подводом горячей и холодной воды со смесителем). Однако ситуация не изменилась.

Тогда управление Роспотребнадзора обратилось с иском в суд. Специалисты указали, что бездействие руководства потребительского общества нарушает права и законные интересы продавцов, технического персонала и горожан, посещающих рынок.

Исковые требования управления были удовлетворены. Теперь ПО «Кузнецкий колхозный рынок» до 1 декабря 2024 года обязано обеспечить туалет холодным и горячим водоснабжением, сообщили в Кузнецком городском суде.

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Источник — фото pixabay.com
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