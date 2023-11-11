Пензенцам не по душе возвращение блошиного рынка в Арбеково

11.11.2023 | 10:01

На улице Тернопольской в Пензе вновь появились торговцы старыми вещами. Об этом в субботу, 11 ноября, редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказала местная жительница.

«Ну вот. Никогда такого не было и вот опять - блошиный рынок на Тернопольской снова открылся. Торговля в неположенном, необорудованном, непредназначенном и т. д. месте. И снова они загадят все подъезды, завалят барахлом приямки соседних домов, от них мусор (на муниципальной земле) - готовимся убирать», - описала пензячка.

Она также посоветовала администрации Октябрьского района готовиться к многочисленным коллективным жалобам жителей.

В подтверждение своих слов женщина прислала фото, на котором запечатлены ряды продавцов, разложивших товары прямо на земле вдоль тротуара.

Борьба со стихийным рынком на Тернопольской велась много лет. Торговцам подержанными вещами неоднократно предлагали переместиться на ярмарку на улице Центральной (микрорайон Гидрострой). На некоторое время их убедили перейти на Арбековский рынок, но теперь, после его закрытия, барахолка возродилась.

Еще одна жительница города рассказала, что блошиный рынок на улице Центральной также переживает перемены в связи с реконструкцией улицы Ново-Терновской.

Территория вдоль шемышейской трассы, где стояли продавцы, перекопана. Людям пришлось искать другую. В прошлое воскресенье они стояли вдоль Центральной - на пустырях, на газонах, прямо в грязи. Неужели нельзя было заранее позаботиться о том, чтобы выделить какую-то заасфальтированную площадку для торговли?» - возмутилась горожанка увиденным.

По ее предположению, до тех пор пока не завершится ремонт дороги и перекладка трубопровода, продавцы так и будут перемещаться, подыскивая более сухие и чистые площадки. Не исключено, что именно с Гидростроя часть торговцев ушла на Тернопольскую.