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История

История Пензы: На «блошином аукционе» развернулась схватка за рваные сапоги

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Многим знакомо понятие «блошиный рынок», а в Пензе в эпоху Гражданской войны существовал еще и «блошиный аукцион». Разный хлам выставлялся на доме на Московской, 109. Он располагался за современным строением номер 109а.

После Первой мировой, двух революций и Гражданской войны страна увязла в тотальной нищете. Производство промышленных изделий резко сократилось, равно как и товаров народного потребления. Поэтому люди скупали все, что мало-мальски могло пригодиться в хозяйстве.

Залы материального склада № 1 на Московской, 109, никогда не пустовали. Торги проводились раз в неделю и собирали немало участников.

Список лотов у современного человека вызовет улыбку. К примеру, в 1923 году за рваные сапоги разыгралась настоящая битва. Публика долго торговалась, и в итоге обувка ушла к счастливому обладателю за 5 рублей. Также на аукцион выставлялись сломанные пилы, молотки, чугунные печки, армейские шинели, колеса от телег и прочий хлам. Сегодня все вышеперечисленное считается не более чем мусором, но в эпоху страшного дефицита это ценилось на вес золота.

Трудно себе представить, какая в Пензе была нищета, если в марте 1922 года на аукционе на аукцион выставили килограмм квашеной капусты. И, между прочим, люди за нее еще торговались.

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