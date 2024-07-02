В Пензе никто не препятствует «фонтанным купальщикам»

02.07.2024 | 19:03

Главный городской фонтан стал популярным местом проведения досуга в жару. Пензенцы с детьми и не только стекаются сюда, некоторые освежаются в воде.

Не всем такое поведение нравится. Вечером во вторник, 2 июля, в редакцию «ПензаИнформ» обратился горожанин, которого эта «свистопляска» не устраивает.

«Где же обещанные межведомственные рейды? Все привыкли к тому, что дети развлекаются в пешеходных зонах фонтана, но почему никто не пресекает купание в чаше? Проблема давняя, обещаний много, а по факту фонтанные купальщики продолжают безнаказанно уродовать все», - высказал свое мнение недовольный мужчина.

«Туда народ приходит в купальниках и с полотенцами», - отметила пользовательница Сети при обсуждении той же темы.

Однако такие водные процедуры практикуют не только дети, но и взрослые пензенцы. Информационные таблички с запретом не останавливают желающих охладиться в жару под струями. 2 июля на улице +34 градуса.

В начале июня на совещании в администрации Пензы было принято решение проводить межведомственные рейды у фонтана, ведь человек может травмироваться о подсветку, струйные насадки, элементы коммуникаций или получить электротравму, а также повредить дорогостоящее оборудование.