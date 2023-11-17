В Пензе после сообщений о запахе газа начали отбор проб воздуха

17.11.2023 | 14:35

На сообщения жителей нескольких микрорайонов Пензы о сильном запахе газа отреагировало региональное управление Роспотребнадзора.

Как отметили в ЦУРе области со ссылкой на ведомство, сейчас специалисты занимаются отбором проб атмосферного воздуха.

«Ситуация контролируется. О результатах исследований сообщим не позднее 20 ноября», - написал представитель ЦУРа в чате телеграм-канала PenzaInform.

Жители Пензы второй день жалуются в соцсетях на сильный запах газа. Поначалу сообщения пришли с улицы Перспективной. Горожане написали, что аварийная газовая служба в курсе ЧП.

17 ноября запах встревожил пензенцев с улицы Пушанина. Следом появились аналогичные сообщения из микрорайонов Междуречье и ГПЗ-24.

«Посоветовали жаловаться в Ростехнадзор. Якобы какая-то контора на улице Рябова, 30а (вторсырье, по-моему), что-то делала со своими бочками, в которых находился этот газ, и поэтому вся Терновка теперь задыхается. Это, конечно, нарушение, но они ничего сделать не могут», - подробно изложила проблему пензячка.