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Общество

Еще двум категориям пензенцев хотят бесплатно ставить дымоизвещатели

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В Пензе намерены бесплатно устанавливать пожарные извещатели еще двум категориям горожан. Об этом в четверг, 16 ноября, рассказала депутатам гордумы руководитель социального управления Ирина Федонина.

Она напомнила, что сейчас этой мерой поддержки пользуются семьи в социально опасном положении, находящиеся на профилактическом учете в учреждениях соцзащиты и многодетные.

К ним предлагается добавить еще две категории пензенцев - одиноко проживающих граждан и инвалидов.

Ирина Федонина пояснила, что дополнительных средств на эти цели не потребуется.

«Из бюджета уже выделено 1 млн 923 тысяч рублей. За эти деньги мы устанавливаем пожарные извещатели семьям и за счет этих же средств сможем обеспечить ими одиноких людей и инвалидов», - объяснила она.

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