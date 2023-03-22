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Общество

В Пензе некоторым семьям бесплатно установят пожарные извещатели

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Больше 3 200 жилищ городских семей обеспечат дымоизвещателями. Их установят в домах и квартирах тех категорий граждан, которые попадают в список, составленный специалистами Социального управления г. Пензы. Его начальник о дополнительной мере поддержки доложила депутатам на заседании комиссии городской думы.

«Из областного бюджета городскому выделены средства в сумме 1 923 000 рублей в виде дотации на обеспечение сбалансированности, чтобы могли приобрести автономные пожарные извещатели для оборудования мест проживания социально незащищенных слоев», - сообщила Ирина Федонина.

На федеральном уровне в марте 2023-го были внесены изменения в постановление Правительства РФ об утверждении правил противопожарного режима. Согласно нововведениям, жилые помещения многодетных семей, социально незащищенных граждан необходимо оборудовать приборами.

«Они должны находиться в исправном, рабочем состоянии. Как это все будет поддерживаться, кто будет контролировать? Дело в том, что там написано: они на батарейках работают. Средняя стоимость батареек - 100 рублей. Те семьи, которым мы устанавливаем, я считаю, вряд ли будут менять батарейки», - отметил председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин.

По его словам, нужен механизм контроля за устройствами, чтобы они выполняли свое назначение. Ирина Федонина согласилась с Владимиром Мутовкиным и обещала проработать этот вопрос.

А вот руководитель другого управления предложил народным избранникам иные виды соцподдержки.

«Расширяем перечень льготников, вводим дополнительную категорию - это сотрудники «Тигра». Для них подразумевается 50 поездок в месяц по транспортной карте жителя Пензы», - рассказал начальник Управления транспорта и связи г. Пензы Артем Садовов.

Чтобы обеспечить ими членов отряда, из бюджета города потребуется 1 миллион рублей - это не считая средств, которые будут платить перевозчикам за поездки.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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