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Общество

В Пензенской области выделили еще 12,6 млн на вакцину от гриппа

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В 2023 году Министерство здравоохранения Пензенской области получит дополнительные средства на профилактику инфекционных заболеваний. Соответствующее постановление председатель регионального правительства Николай Симонов подписал 13 ноября.

Речь идет о сумме в размере 12 млн 600 тысяч рублей. На эти средства необходимо закупить вакцину от гриппа.

По данным местного управления Роспотребнадзора на 14 ноября, в Пензенской области в этот эпидсезон не зафиксировали ни одного случая гриппа.

Что касается ОРВИ, то за последнюю неделю, с 6-го по 12-е число, такой диагноз поставили 2 409 жителям региона, 14,7% из них - дети.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ регистрировался в Мокшанском, Башмаковском, Шемышейском, Сердобском районах, Пензе, Нижнеломовском, Лунинском, Каменском и Малосердобинском районах.

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