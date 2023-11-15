Сетевое издание|18+|Среда|15 ноя 2023|18:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Мне бы ваши комплексы» № 3: советы Доктора Жильнова

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Персонаж из мира «КакВыбратьКвартирных» наук, лицо журнала «Эскроу-счет» Доктор Жильнов, придуманный холдингом «Термодом», разбирает вопросы пензенцев, а также дает им советы по приобретению жилья.

В своем свежем видео Доктор Жильнов вспомнил уникальный случай из практики. Один из пациентов пожаловался ему на острое чувство притяжения. Оказалось, что притягивал его к себе комплекс, и не простой, а бизнес-класса, в центре Пензы, с богатым внутренним миром и даже собственным ароматом.

Комплекс был найден, исследован и для удобства изучения другими собран в один каталог - newton-pnz.ru.

По словам Доктора Жильнова, пациент оказался так доволен находкой, что позвонил по телефону 28-28-20 и теперь переезжает в Пензу, что и другим советует.

Больше о комплексах, которые можно приобрести, расскажут в офисах продаж строительного холдинга «Термодом».

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте