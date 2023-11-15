«Мне бы ваши комплексы» № 3: советы Доктора Жильнова

15.11.2023 | 15:55

Персонаж из мира «КакВыбратьКвартирных» наук, лицо журнала «Эскроу-счет» Доктор Жильнов, придуманный холдингом «Термодом», разбирает вопросы пензенцев, а также дает им советы по приобретению жилья.

В своем свежем видео Доктор Жильнов вспомнил уникальный случай из практики. Один из пациентов пожаловался ему на острое чувство притяжения. Оказалось, что притягивал его к себе комплекс, и не простой, а бизнес-класса, в центре Пензы, с богатым внутренним миром и даже собственным ароматом.

Комплекс был найден, исследован и для удобства изучения другими собран в один каталог - newton-pnz.ru.

По словам Доктора Жильнова, пациент оказался так доволен находкой, что позвонил по телефону 28-28-20 и теперь переезжает в Пензу, что и другим советует.

Больше о комплексах, которые можно приобрести, расскажут в офисах продаж строительного холдинга «Термодом».

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.