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Общество

Выбоины на улице Ермака в Пензе измерили сотрудники прокуратуры

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На улице Ермака в Пензе нарушены требования законодательства к состоянию дорог. Глубина выбоин на проезжей части превышает 5 см.

На улице побывали сотрудники прокуратуры Железнодорожного района и ГИБДД. Они зафиксировали многочисленные дефекты в дорожном покрытии.

«Установлено, что указанная автомобильная дорога включена в перечень автодорог общего пользования, числится в реестре муниципального имущества Пензы и передана для обслуживания в МБУ «Пензавтодор», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Местные жители не раз обращались к властям с просьбой отремонтировать улицу, однако ни администрации города, ни управление ЖКХ не отреагировали. Дорога не знала обновления уже больше шести лет.

«По итогам проверки главе Пензы внесено представление, которое находится на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры района», - добавила Светлана Артамонова.

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Источник — фото областной прокуратуры
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