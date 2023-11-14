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Общество

В мэрии Пензы разберутся с жалобами на дороги, копившимися несколько лет

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В администрации Пензы займутся жалобами на разбитые дороги, которые поступали в приемную, а также через запросы депутатов и в соцсетях в течение нескольких лет.

Решения для всех этих задач так и не нашлись.

«Каждый раз жителям отвечали, что их вопрос рассмотрят в следующем году. Таких обращений накопилась целая масса», - отметил глава города Александр Басенко на совещании во вторник, 14 ноября.

Он добавил, что большую часть их намерены закрыть в 2024 году.

Басенко поставил перед подчиненными задачу собрать информацию по наиболее проблемным участкам в городе, проанализировать ее и составить перспективный план работы на следующий год. Это касается прежде всего подъездных путей к школам, детским садам, больницам, поликлиникам.

Ранее сообщалось об улице Ермака. Местные жители несколько лет жаловались на выбоины на проезжей части, однако просьбы отремонтировать дорогу оставались без внимания. На месте побывали сотрудники прокуратуры. После проверки они внесли представление главе города с требованием устранить дефекты.

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