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Из жизни

На площади Ленина в Пензе начали собирать новогоднюю елку

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На площади Ленина в Пензе начали устанавливать главный новогодний символ - елку. По традиции это 25-метровое искусственное дерево.

Как правило, рабочие сначала монтируют каркас, затем хвою и декоративное ограждение. После этого конструкцию украшают гирляндами и шарами - их около тысячи.

На полную сборку обычно уходит около двух недель, так что к началу декабря горожане и гости областного центра смогут любоваться новогодней красавицей во всем ее великолепии.

В прошлом году елку принялись собирать чуть позднее, ближе к 20-м числам ноября. На площади также установили светодиодные елочки, Домик Деда Мороза и цифровую инсталляцию (2023).

Ранее сообщалось, что в 2023 году Управлению культуры города Пензы выделили 3 млн 239 тыс. рублей на организацию и проведение новогодних мероприятий.

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