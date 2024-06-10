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Общество

На фиксацию нарушений на Окружной выделили 145 млн

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В Пензенской области на обновление аппаратно-программного комплекса для обеспечения бесперебойной и безаварийной работы системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения готовы потратить 145 миллионов рублей.

Соответствующий электронный аукцион проводится на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГБУ «Безопасный регион». Итоги торгов будут подведены 13 июня. Контракт заключат с победителем, который предложит наименьшую сумму за выполнение услуг в соответствии со всеми требованиями.

Работы будут поэтапно вестись на одном объекте - на улице Окружной, 3Б, в районе ее пересечения с Калинина.

В рамках первого этапа (до 1 декабря 2024-го) необходимо подготовить технические требования для подключения объекта к внешним сетям и другим инженерным системам; проверить соответствие смонтированного оборудования технической документации всех инженерных систем и целостности объекта и поставить объект заводского изготовления.

На втором этапе (до 28 февраля 2025-го) нужно провести комплексные испытания объекта при полной имитационной нагрузке в течение 72 часов.

Ранее сообщалось о выделении 970 000 рублей на ремонт комплекса фотовидеофиксации типа «Кордон.Про», установленного на улице Окружной, 3Б.

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