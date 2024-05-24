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Общество

На дорожках Новозападного кладбища залатают ямы

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В Пензе потратят более миллиона рублей на ямочный ремонт дорожек Новозападного кладбища. Соответствующий электронный аукцион проводился на портале госзакупок с 16 по 24 мая.

Подрядчик должен снять поверхностный слой и залить вяжущий материал, а затем выровнять покрытие асфальтобетонной смесью.

Строительный мусор необходимо сложить на специально отведенной вблизи объекта площадке и после вывезти на городскую свалку или склад.

Срок на выполнение всех работ - до 15 июля.

Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, - 1 млн 783 тыс. 902 рубля. На аукцион поступило 3 заявки, самым выгодным оказалось предложение со снижением стоимости более чем на 400 тысяч - до 1 млн 364 тыс. 684 рублей. Окончательное решение примет комиссия.

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