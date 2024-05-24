На дорожках Новозападного кладбища залатают ямы

В Пензе потратят более миллиона рублей на ямочный ремонт дорожек Новозападного кладбища. Соответствующий электронный аукцион проводился на портале госзакупок с 16 по 24 мая.
Подрядчик должен снять поверхностный слой и залить вяжущий материал, а затем выровнять покрытие асфальтобетонной смесью.
Строительный мусор необходимо сложить на специально отведенной вблизи объекта площадке и после вывезти на городскую свалку или склад.
Срок на выполнение всех работ - до 15 июля.
Начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с победителем торгов, - 1 млн 783 тыс. 902 рубля. На аукцион поступило 3 заявки, самым выгодным оказалось предложение со снижением стоимости более чем на 400 тысяч - до 1 млн 364 тыс. 684 рублей. Окончательное решение примет комиссия.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀