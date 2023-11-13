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Общество

В следующем году врачи будут вести прием по новым рекомендациям

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Минздрав РФ составил рекомендации для врачей, касающиеся первичного приема пациентов в амбулаторных условиях. Так, согласно документу, участковые педиатры и терапевты могут уделить осмотру и консультации 15 минут.

При этом учитывается время на оформление медицинской документации, пишет «Парламентская газета».

Всего методические рекомендации охватывают девять специализаций, включая участковых педиатров и терапевтов.

На прием врача общей практики советуют отводить 18 минут, офтальмолога - 14, отоларинголога - 16, акушера-гинеколога - 22, хирурга - 26, фтизиатра - 35, стоматолога-терапевта - 44.

«В обновленных рекомендациях, которые будут применять в 2024 году, лимит на общение с пациентом не указан для следующих специализаций: детских стоматологов, детских хирургов, психиатров-наркологов, детских (подростковых) психиатров», - отмечает издание.

Установленные нормы длительности приема будут ориентиром для администраций медучреждений, которым нужно установить регламент для подчиненных с учетом технических условий поликлиник, больниц и центров, организации труда.

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