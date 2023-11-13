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Общество

Поставка новых автобусов в область ожидается в начале 2024 года

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79 новых автобусов Пензенская область может получить в первом квартале 2024-го. Благодаря поставке, 12 транспортных предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, обновят свой парк.

На покупку автобусов направлено 500 млн рублей. Это средства специального казначейского кредита, который получила область.

«На них приобретут 10 единиц большого класса, 43 единицы среднего класса, 26 единиц малого класса», - уточнили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона.

Новые автобусы будут обслуживать межмуниципальные маршруты.

О выделении региону казначейского кредита на покупку транспорта стало известно в июле этого года. Отмечалось, что автобусы пополнят парк в Башмаковском, Белинском, Каменском, Кузнецком, Лопатинском, Нижнеломовском, Никольском, Шемышейском, Земетчинском и Вадинском районах.

Закупить намеревались машины марок ПАЗ, ГАЗ, КАвЗ и ЛиАЗ.

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