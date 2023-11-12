Зареченцев пригласили оценить парк, на который потратили 95 млн рублей

12.11.2023 | 14:24

В центральном парке Заречного завершили очередной этап обновления. Об этом на своих страницах в соцсетях отчитался глава закрытого города Олег Климанов.

По его словам, подрядчик проделал большую работу.

Специалисты сделали пешеходные дорожки, реконструировали танцплощадку, отремонтировали мост.

«Рядом организована многофункциональная событийная площадка с амфитеатром, сделана детская площадка, зоны для спокойного отдыха, обустроена площадка для выгула домашних животных и многое другое. В настоящее время завершается наладка освещения», - перечислил Олег Климанов.

Участок под мостом заасфальтировали, и теперь там можно будет кататься на роликах (летом) и коньках (зимой). В парке также появилась спортивная площадка с резиновым покрытием и стена для граффити.

«Чтобы стало светлее, на территории установили 84 светильника, а для сохранности повесили более 20 видеокамер», - уточняется на портале «Заречье сегодня».

На реновацию центрального парка потратили 95 млн рублей. Деньги город получил за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. Олег Климанов пригласил зареченцев оценить итоги работы.

Глаза ЗАТО добавил, что на этом преобразование парка не остановится.

«Во-первых, договорились, что комбинат благоустройства выполнит ряд не предусмотренных сметой проекта работ. Будет заштукатурено бетонное основание лавочек амфитеатра. На центральной дорожке, где уложен новый асфальт, весной заменят и бордюры. В следующем году сделаем скейт-парк для детей и посмотрим, как преобразить ту часть парка, которой совсем не коснулась реновация», - пояснил Климанов.

Центральный парк Заречного ремонтировали несколько лет. Первый этап работ завершился в конце 2020 года. Тогда горожане раскритиковали обновления. «Обнять и плакать называется», «Ромашки» срезали. Ни «Северного сияния», ни «Юнги». Зато фонтан в знойную погоду, площадка для воркаута, скворечники и много дорожек» , - поделились они впечатлениями.