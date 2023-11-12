Сетевое издание|18+|Воскресенье|12 ноя 2023|14:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Зареченцев пригласили оценить парк, на который потратили 95 млн рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В центральном парке Заречного завершили очередной этап обновления. Об этом на своих страницах в соцсетях отчитался глава закрытого города Олег Климанов.

По его словам, подрядчик проделал большую работу.

Специалисты сделали пешеходные дорожки, реконструировали танцплощадку, отремонтировали мост.

«Рядом организована многофункциональная событийная площадка с амфитеатром, сделана детская площадка, зоны для спокойного отдыха, обустроена площадка для выгула домашних животных и многое другое. В настоящее время завершается наладка освещения», - перечислил Олег Климанов.

Участок под мостом заасфальтировали, и теперь там можно будет кататься на роликах (летом) и коньках (зимой). В парке также появилась спортивная площадка с резиновым покрытием и стена для граффити.

«Чтобы стало светлее, на территории установили 84 светильника, а для сохранности повесили более 20 видеокамер», - уточняется на портале «Заречье сегодня».

На реновацию центрального парка потратили 95 млн рублей. Деньги город получил за победу во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. Олег Климанов пригласил зареченцев оценить итоги работы.

Глаза ЗАТО добавил, что на этом преобразование парка не остановится.

«Во-первых, договорились, что комбинат благоустройства выполнит ряд не предусмотренных сметой проекта работ. Будет заштукатурено бетонное основание лавочек амфитеатра. На центральной дорожке, где уложен новый асфальт, весной заменят и бордюры. В следующем году сделаем скейт-парк для детей и посмотрим, как преобразить ту часть парка, которой совсем не коснулась реновация», - пояснил Климанов.

Центральный парк Заречного ремонтировали несколько лет. Первый этап работ завершился в конце 2020 года. Тогда горожане раскритиковали обновления. «Обнять и плакать называется», «Ромашки» срезали. Ни «Северного сияния», ни «Юнги». Зато фонтан в знойную погоду, площадка для воркаута, скворечники и много дорожек» , - поделились они впечатлениями.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото Олега Климанова
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте