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Глас народа | Обнять и плакать: зареченцы обсудили обновленный центральный парк

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Жители Заречного обсудили в социальной сети Instagram обновленный центральный парк. Реновация вызвала у горожан недоумение и возмущение.

Первый этап работ по реконструкции в настоящий момент на стадии завершения. Уже готово несколько зон отдыха: спортивная, для проведения массовых мероприятий и сквер. У бывшего кафе «Пингвин» появился фонтан (сейчас он законсервирован на зиму). Обустроены три пешеходные зоны, завершается разбивка газонов.

Осталось установить ограждение на спортплощадке и смонтировать 19 декоративных навесов-пергол. 90% работ должны завершиться к 25 декабря.

Снимком игровой площадки участница группы zar_info58 поделилась в понедельник, 23 ноября. Женщина отметила, что «для детей ничего не построили».

На фото можно увидеть домики, поднятые над землей. Внимание горожанки также привлекло обилие пыли на дорожках, которая пока делает невозможной прогулку с ребенком в обновленной зоне.

«Это жесть полная», «Парк Фреди Крюгера», «Обнять и плакать называется», «Ромашки» срезали. Ни «Северного сияния», ни «Юнги». Зато фонтан в знойную погоду, площадка для воркаута, скворечники и много дорожек», - поделились впечатлениями зареченцы.

Попавшие в объектив автора поста домики они назвали «избушками на курьих ножках» и «скворечниками для дятлов». Также горожане задались вопросом, для кого сделали такие игровые элементы: для малышей они расположены слишком высоко, подросткам же требуется зона для катания на скейте и роликах, а не подобные конструкции.

Позже, 24 ноября, в группе появился другое сообщение, посвященное обновленному центральному парку.

«Качели в парке. Либо ребенок должен быть под два метра ростом. А на вторых, наоборот, коротконогим. Либо неправильно повесили», - прокомментировал кадры автор поста.

На фото видно, что ребенок едва ли сможет насладиться катанием, поскольку без помощи взрослого на такие качели сесть невозможно. На другом снимке конструкция, напротив, находится почти у самой земли, что также затруднит ее использование.

«Это чтобы дети не баловались. Вдруг упадет кто-то», - пошутил комментатор.

Пользователи напомнили, что на данный момент реконструкция центрального парка продолжается и, возможно, рабочие исправят недочеты.

Фото instagram.com/zar_info58.

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Гость||

Сказали усе готово, принимайте парк теперь какой есть за 85лямов

Гость||

На фонтане поставили качели, так дети начали кататься и сломали. Зато эти не сломают, так как кататься не смогут.

Имя: Гость
Комментарий:

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