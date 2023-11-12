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Общество

За 9 месяцев в Пензенской области умерло почти 14 000 человек

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В сентябре в Пензенской области умерло 1 414 человек. Это на 148 меньше, чем за тот же месяц 2022-го (1 562).

Такие данные обнародовал Росстат.

В сентябре в регионе зарегистрировали рождение 669 детей. Это на 37 меньше, чем в 2022 году (706).

Специалисты продолжают регистрировать смерть младенцев до года. За сентябрь умерло 3 малыша - на одного меньше, чем за тот же месяц прошлого года (4).

Естественная убыль населения составила 745 человек (856 – за сентябрь прошлого года).

Первый осенний месяц в области был богатым на свадьбы: отношения узаконили 930 пар (на 25 меньше по сравнению с тем же месяцем 2022-го). Количество разводов уменьшилось. Расторгли брак 422 пары (485).

Всего за январь - сентябрь в регионе зарегистрировали смерть 13 709 человек (14 870 за аналогичный период 2022-го). Родилось 6 222 малыша (6 367).

Коэффициент рождаемости в регионе за январь - сентябрь составил 6,7 на 1 000 населения (6,8 - за тот же период 2022 года). Коэффициент смертности - 14,7 (15,8).

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