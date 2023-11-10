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Общество

В домах жителей Пензы вода не появилась в обещанное время

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Холодная вода, отключение которой планировалось до раннего утра пятницы, 10 ноября, так и не появилась в домах многих жителей Пензы.

«Доброе утро. Обещали дать воду в 5 утра. А ее как не было, так и нет. Ужас...», - пишет жительница Терновки.

Об отсутствии водоснабжения сообщают жители улиц Экспериментальной, Вадинской, Терновской, Пушанина, Терешковой.

«Время 7 - воды нет!», «Подскажите, пожалуйста, во сколько примерно будет вода? Хотелось бы сориентироваться», - возмущаются жители микрорайона ГПЗ.

«Пишут, что как минимум 3 часа еще», - откликнулся один из участников сообщества.

«Внимание!!! По сообщению УК, у Горводоканала авария, поэтому воды не будет до ее устранения. Сроки не уточняются», - предупредил другой подписчик.

Около 8:30 пензячка сообщила: «Антонова, 22. Вода появилась».

Насосная станция водопровода «Кирпичная» (нижняя зона) перестала функционировать вечером в четверг, 9 ноября. Подачу ресурса отключили, чтобы заменить запорную арматуру на водоводе диаметром 800 мм. Планировалось, что в 5:00 в пятницу, 10 ноября, водоснабжение восстановят.

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