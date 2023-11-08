Два десятка микрорайонов Пензы останутся без воды

08.11.2023 | 10:59

В нескольких микрорайонах Пензы на ночь отключат ХВС. Об этом в среду, 8 ноября, предупредил Горводоканал.

Чтобы заменить запорную арматуру на водоводе диаметром 800 мм, 9-го числа с 23:00 остановят функционирование насосной станции водопровода «Кирпичная» (нижняя зона).

Работы будут продолжаться до 5:00 10-го числа.

Без холодной воды на этот период останутся следующие районы: ГПЗ-24, ул. Ново-Казанская, Сурская Ривьера, Сосновка, Дегтярный Затон, Маньчжурия, Терновка, Междуречье, Спутник, Сурский Квартал, Гидрострой, Тепличный Комбинат, Веселовка, Бригадирский Мост, Кривозерье, Декоративные Культуры, Маяк, Нахаловка, Шуист, Согласие, Биосинтез.

«Обращаем внимание на то, что после включения водоснабжения потребуется время на заполнение распределительной сети ресурсом, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен», - предупредили в ресурсоснабжающей организации.