Зареченец врезался в припаркованную машину и оказался за решеткой

В Заречном осудили местного жителя, который стал виновником ДТП, а затем скрылся с места. Горожанин оказался за решеткой.
Авария случилась на улице Ахунской. Автомобилист врезался в припаркованную машину.
Его в тот же день нашли сотрудники ГИБДД и составили протокол об административном правонарушении. Городской суд рассмотрел его и отправил водителя под арест на трое суток.
В закрытом городе за последнее время выросло число подобных ДТП.
«За 10 месяцев 2023 года в Заречном зафиксировано 23 случая оставления места ДТП. Это на пять фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уезд с места аварии грозит лишением водительского удостоверения на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток», - рассказали порталу «Город Z» в ОГИБДД по Заречному.
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