Зареченец врезался в припаркованную машину и оказался за решеткой

08.11.2023 | 20:33

В Заречном осудили местного жителя, который стал виновником ДТП, а затем скрылся с места. Горожанин оказался за решеткой.

Авария случилась на улице Ахунской. Автомобилист врезался в припаркованную машину.

Его в тот же день нашли сотрудники ГИБДД и составили протокол об административном правонарушении. Городской суд рассмотрел его и отправил водителя под арест на трое суток.

В закрытом городе за последнее время выросло число подобных ДТП.

«За 10 месяцев 2023 года в Заречном зафиксировано 23 случая оставления места ДТП. Это на пять фактов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Уезд с места аварии грозит лишением водительского удостоверения на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток», - рассказали порталу «Город Z» в ОГИБДД по Заречному.