Сетевое издание|18+|Среда|8 ноя 2023|14:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

С начала года в области случилось 113 ДТП с пьяными водителями

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области с начала года случилось 113 ДТП с нетрезвыми водителями. 29 человек погибли и 146 получили травмы.

Чтобы предотвратить подобные трагедии в дальнейшем, сотрудники Госавтоинспекции вместе с бойцами спецназа Росгвардии устроили массовую проверку на дорогах.

В ходе рейда задержали 59 человек. Они управляли машинами в нетрезвом виде.

«Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают о том, что в случае употребления алкогольных напитков или сильнодействующих препаратов управлять транспортным средством категорически запрещено и очень опасно», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Пострадать могут не только нарушители, но и другие участники дорожного движения. За вождение в пьяном виде грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Пензенцев просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 599-002, 599-003, 599-004 - или по номеру 02. Нужно назвать направление движения, марку, цвет и по возможности номер машины.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео УГИБДД областного УМВД РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте