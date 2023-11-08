С начала года в области случилось 113 ДТП с пьяными водителями

08.11.2023 | 13:00

В Пензенской области с начала года случилось 113 ДТП с нетрезвыми водителями. 29 человек погибли и 146 получили травмы.

Чтобы предотвратить подобные трагедии в дальнейшем, сотрудники Госавтоинспекции вместе с бойцами спецназа Росгвардии устроили массовую проверку на дорогах.

В ходе рейда задержали 59 человек. Они управляли машинами в нетрезвом виде.

«Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают о том, что в случае употребления алкогольных напитков или сильнодействующих препаратов управлять транспортным средством категорически запрещено и очень опасно», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

Пострадать могут не только нарушители, но и другие участники дорожного движения. За вождение в пьяном виде грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Пензенцев просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 599-002, 599-003, 599-004 - или по номеру 02. Нужно назвать направление движения, марку, цвет и по возможности номер машины.