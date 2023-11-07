Вадим Супиков помог решить проблему жителей улицы Антонова

07.11.2023 | 14:53

Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков оказал содействие жителям микрорайона ГПЗ в Пензе. Горожане обратились к нему с жалобой на подтопление дома № 11 на улице Антонова.

Вода на участке между многоквартирным домом и музыкальной школой «Гармония» разлилась в результате коммунальной аварии и подступила к нижним уровням находящихся рядом зданий.

Парламентарий оперативно отреагировал на просьбу горожан. При взаимодействии с администрацией Железнодорожного района Пензы были выполнены необходимые работы по откачке воды на данном участке.

Такая же работа проведена на внутридворовой территории у дома № 23 на улице К. Цеткин областного центра.