В минздраве озвучили актуальную информацию о ситуации с корью

07.11.2023 | 14:48

В Пензенской области за прошедшие выходные не зарегистрировали ни одного нового случая кори. Всех, кто лечился от этого заболевания в стационаре (13 человек), выписали.

О локализации очага во вторник, 7 ноября, сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева.

2 ноября корь была выявлена у 15 жителей Пензенского района: в селах Лебедевка, Ивановка и - по контакту - в школе села Воскресеновка. Заболевшими были люди разного возраста, среди них два ребенка, которым не исполнилось еще и 12 месяцев.

«Нулевым пациентом считается человек, прибывший из другого субъекта на мероприятие, проходившее в одной из семей в Пензенском районе», - уточнили в пресс-службе областного минздрава.

Марина Воробьева уточнила, что на 7-е число от кори привито 136 жителей района.

«Это так называемая подчищающая иммунизация для взрослых, у кого одна прививка. Из 136 вакцинировано 48 детей, ранее не привитых», - пояснила она.

До этого замминистра подчеркнула, что село Лебедевка располагается близко к Пензе и там много дач. Садоводы, уехавшие оттуда (116 человек), могут быть контактными по очагу кори.

Поэтому пензенцам, у которых есть участок в Лебедевке и нет полного курса прививок, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы сделать подчищающую вакцинацию.