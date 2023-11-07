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Общество

В мэрии рассказали, какое дерево установят на Соборной площади

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В преддверии нового, 2024 года на Соборной площади в областном центре установят сосну. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали в городской администрации.

Редакция направляла в мэрию запрос одного из жителей со следующим содержанием: «Когда на Соборной площади прекратят ставить живую елку? Опять из бюджета деньги выделили, опять где-то срубят ни в чем не виновное дерево, как уже было с 45-летней елочкой из Неверкина - никто в 1976 году не сажал эту ель для новогодних празднеств. А вот натуральные хвойные деревья на елочных базарах специально выращивают на продажу, или они являются самосевом, как сосна (фактически сорняк)».

Во вторник, 7 ноября, из администрации поступил документ, подписанный заместителем главы Сергеем Волковым. Из него следует, что пожелание будет учтено.

«В текущем году на Соборной площади планируется установка сосны. Переговоры о ее покупке проведены с частным предпринимателем, осуществляющим вырубку деревьев и их продажу на елочных базарах в городе Пензе», - говорится в ответе.

Аналогичные предложения поступали от пензенцев и в 2021 году, когда устанавливалась та самая 45-летняя красавица. Тогда, прежде чем водрузить дерево на место, нижние ветки обрубили. Пока они лежали на площади, некоторые женщины начали составлять новогодние букеты.

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