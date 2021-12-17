Сетевое издание|18+|Пятница|17 дек 2021|09:16
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Глас народа

Пензенцы разобрали срубленные еловые ветки с Соборной площади

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Жители Пензы разобрали ветки, оставшиеся после установки новогодней ели на Соборной площади. Видеозаписью, на которой запечатлены пожилые женщины, делающие хвойные букеты, поделились в одном из городских сообществ в Instagram.

«Вот 45 лет ель росла в селе Неверкино, никому не мешала, и тут ее решили срубить и поставить на Соборную площадь, чтобы она украшала наш замечательный город. В итоге ветки поотрубали, раскидали в разные стороны и скоро будут украшать эту ель для новогодних и Рождественских праздников. Очень больно на это все смотреть…» - поделился автор видео.

В комментариях многие пензенцы высказались за то, чтобы не уничтожать живые ели и сосны, а устанавливать искусственные. Другие напомнили, что деревья испокон веков вырубали для строительства и отопления, поэтому существенного вреда экологии установка на Соборной площади живой ели не нанесла.

«Помнится, в прошлые годы тоже недовольные были, что искусственную елку ставили. Поставили живую - тоже неправильно. Наверное, вообще ничего не ставить, чтобы все довольные были», - предположил один из подписчиков сообщества.

«Вчера шла мимо - нормальная елка, живая, ветки лежат, да. Ребятишки бегают, бабушки веточки набирали мелкие, видимо, чтобы дома поставить. К выходным украсят, и будет красиво. Зачем такой негативный пост писать. Люди радуются приближению Нового года, новогодней суете, в каком-то ожидании приятном многие находятся. Нам как ни сделай - найдутся недовольные всегда», - резюмировала жительница города.

Ранее представители МУП «Зеленое хозяйство» ответили на претензии относительно срубленных веток, пояснив, что их пришлось заменить «для более эстетичного вида» и придания конструкции «устойчивости».

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Гость||

Большей подлости и кощунства нельзя было и придумать...

Россия! Как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам?

45 лет росла красавица,а изуродовали в одно мгновение.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее представители МУП «Зеленое хозяйство» ответили на претензии относительно срубленных веток, пояснив, что их пришлось заменить «для более эстетичного вида» и придания конструкции «устойчивости».
Тогда нужно было срубить пушистую зелёную красавицу меньшего размера. Зачем из конфетки делать какашку?

Гость||

Бородатые ублюдки людей в быдло превратили,унизили

Имя: Гость
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