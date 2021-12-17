Пензенцы разобрали срубленные еловые ветки с Соборной площади

17.12.2021 | 08:53

Жители Пензы разобрали ветки, оставшиеся после установки новогодней ели на Соборной площади. Видеозаписью, на которой запечатлены пожилые женщины, делающие хвойные букеты, поделились в одном из городских сообществ в Instagram.

«Вот 45 лет ель росла в селе Неверкино, никому не мешала, и тут ее решили срубить и поставить на Соборную площадь, чтобы она украшала наш замечательный город. В итоге ветки поотрубали, раскидали в разные стороны и скоро будут украшать эту ель для новогодних и Рождественских праздников. Очень больно на это все смотреть…» - поделился автор видео.

В комментариях многие пензенцы высказались за то, чтобы не уничтожать живые ели и сосны, а устанавливать искусственные. Другие напомнили, что деревья испокон веков вырубали для строительства и отопления, поэтому существенного вреда экологии установка на Соборной площади живой ели не нанесла.

«Помнится, в прошлые годы тоже недовольные были, что искусственную елку ставили. Поставили живую - тоже неправильно. Наверное, вообще ничего не ставить, чтобы все довольные были», - предположил один из подписчиков сообщества.

«Вчера шла мимо - нормальная елка, живая, ветки лежат, да. Ребятишки бегают, бабушки веточки набирали мелкие, видимо, чтобы дома поставить. К выходным украсят, и будет красиво. Зачем такой негативный пост писать. Люди радуются приближению Нового года, новогодней суете, в каком-то ожидании приятном многие находятся. Нам как ни сделай - найдутся недовольные всегда», - резюмировала жительница города.

Ранее представители МУП «Зеленое хозяйство» ответили на претензии относительно срубленных веток, пояснив, что их пришлось заменить «для более эстетичного вида» и придания конструкции «устойчивости».