По мосту на Токарной закроют движение транспорта из-за ремонта

03.11.2023 | 16:54

Со вторника, 7 ноября, в Пензе для всех видов транспорта будет закрыто движение по мосту на улице Токарной.

Как сообщили в городском управлении ЖКХ, это связано с проведением ремонта объекта.

Проблема плачевного состояния моста на днях обсуждалась на встрече представителей администрации Пензы с жителями Терновки. Тогда была озвучена цена вопроса - 900 млн рублей.

Правда, пензенцам пообещали отремонтировать деформационные швы. Речь шла о сроках до конца октября, однако по каким-то причинам к работе приступят лишь в ноябре.

Также стало известно, что мост будет закрыт до воскресенья, 12-го числа. Для объезда закрытого участка водителям рекомендуют пользоваться улицей Ростовской.