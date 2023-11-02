Горводоканал восстановил 19 943 кв. м асфальтобетона после разрытий

02.11.2023 | 09:35

1 ноября завершился «летний» период по восстановлению благоустройства мест, где проводились аварийно-восстановительные работы. «РКС-Пенза» уделяет большое внимание данному направлению, ведь от этого зависит безопасность и комфорт жителей, привлекательность города.

С начала 2023 года в местах разрытий положили в общем 19 943 кв. м полотна, в том числе на магистральных дорогах 8 674 кв. м, на внутриквартальных (тротуарах, парковках) - 11 269 кв. м.

Также за отчетный период выполнен ремонт 416 водопроводных и канализационных колодцев. Площадь восстановленного грунта составила 4 123 кв. м. Общая сумма денежных средств, потраченных на благоустройство, за 10 месяцев этого года достигла 55 731 тыс. рублей.

Несмотря на наступление осенне-зимнего периода и ухудшение погодных условий, процесс восстановления мест разрытий не останавливается. На смену горячему асфальту приходит литая асфальтобетонная смесь.

Эта технология восстановления дорожного полотна позволяет проводить благоустройство без потери качества, но на непродолжительный период. По таким адресам начиная с весны следующего года асфальтировку будут выполнять повторно в соответствии со всеми ГОСТам и с учетом существующего дорожного покрытия.

Необходимо отметить, что по решению Пензенской городской думы площадь участка, асфальтируемого после проведения аварийно-восстановительных работ, значительно возросла. Так, вне зависимости от параметров разрытия на магистральных дорогах необходима асфальтировка на всю ширину полосы движения.

При этом на сегодняшний день в утвержденном тарифе на 2023 год по статье производственной программы объем средств, предусмотренных на восстановление благоустройства, не покрывает необходимый объем асфальтировки.