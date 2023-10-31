Появления павильона на остановке у «Кагау» на Гагарина ждать не стоит

31.10.2023 | 21:29

Осень, как обычно, принесла с собой осадки, и пензенцы все чаще стали поднимать в соцсетях вопрос отсутствия павильонов на некоторых остановках областного центра.

Так, горожане обратили внимание, что у ТЦ «Кагау» в Заводском районе невозможно укрыться от дождя при ожидании транспорта.

Павильон там не появится, прокомментировал представитель управления ЖКХ в Telegram. «В связи с близким расположением здания к проезжей части дороги установить остановочный павильон у ТЦ на ул. Гагарина нет возможности», - пояснил он.

Не появится укрытие от дождя, снега и ветра и на остановке общественного транспорта «Ул. Российская», но по другой причине: на данном участке проложены коммуникации.

Остановочных павильонов нет на нескольких улицах города. На это обратили внимание депутаты гордумы 27 октября, обратившись на сессии к начальнику управления ЖКХ Ильдару Усманову.

Руководитель ведомства сообщил, что на улице Чаадаева павильоны должны установить до середины ноября (к процессу приступили 30 октября. - Прим. ред.), у «Кагау» на проспекте Строителей - до конца года. «Еще пара адресов есть, и это пока все, на что у меня хватает бюджета», - признал он.