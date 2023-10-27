Павильон на остановке «Ул. Российская» в Пензе не появится

27.10.2023 | 16:13

Пензенцам не стоит ждать появления павильона на остановке общественного транспорта «Ул. Российская». Об этом сообщил представитель городского управления ЖКХ в соцсети «ВКонтакте».

Пензячка на странице губернатора поинтересовалась: «На Кижеватова уже не одну пятилетку осуществляете работы по установке, а ее (остановки. - Прим. ред.) до сих пор нет. И каждый раз - отписка: денег нет, но вы держитесь, и под дождем, и под снегом, и под палящими лучами солнца. Когда все-таки это случится?»

Представитель управления дал ей понять, что никогда.

«Выполнить установку остановочного павильона не представляется возможным, так как на данном участке расположены коммуникации. В соответствии с законодательством в охранной зоне инженерных сетей не допускается размещение объектов, препятствующих ремонту, таких как капитальные строения, стоянки, детские и спортивные площадки, остановочные пункты, гаражи и так далее», - пояснил он.

В данном случае речь идет о теплосетях.

Остановочных павильонов нет на нескольких улицах города. На это обратили внимание депутаты гордумы в пятницу, 27 октября, обратившись на сессии к начальнику управления ЖКХ Ильдару Усманову.

Руководитель ведомства сообщил, что на улице Чаадаева павильоны должны установить до середины ноября, у «Кагау» на проспекте Строителей - до конца года. «Еще пара адресов есть, и это пока все, на что у меня хватает бюджета», - признал он.