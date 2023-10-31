Пензенцам ответят на вопросы об осенней призывной кампании

31.10.2023 | 10:11

В Военной прокуратуре Пензенского гарнизона ответят на вопросы жителей региона об осенней призывной кампании. Там возобновляется работа консультационно-правового пункта и горячей линии.

Пензенцы смогут задать вопросы о призыве, а также об исполнении требований закона в воинских частях и учреждениях.

Кроме того, звонящие вправе пожаловаться на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления.

«Работники готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав граждан», - сообщили в военной прокуратуре.

Призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться по телефонам: 54-55-43, 54-55-42 - или лично по адресу ул. Попова, 72а.