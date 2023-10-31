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Общество

Новые остановочные павильоны на Шуисте сравнили с забором у мусорки

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В Пензе приступили к установке остановочных павильонов на улице Чаадаева. Ранее конструкции пришлось убрать из-за ремонта проезжей части и тротуаров.

Павильоны исчезли еще летом.

Когда работы по обновлению улицы были завершены, местные жители забили тревогу: приближалась осенняя непогода, ожидающим транспорт будет негде укрыться.

Пензенцам сначала пообещали вернуть павильоны в сентябре, затем - в октябре. В последний раз срок обозначили в двадцатых числах октября: конструкции установят до 15 ноября.

30-го числа в группе управления ЖКХ города в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что подрядчик приступил к монтажу. Пензенцы под постом раскритиковали новые конструкции.

«Почему бы не сделать прозрачным торец в сторону подъезжающего транспорта, чтобы и людей водитель видел, и люди видели? Ну точно как для мусорки соорудили», «Надеюсь, это временная конструкция? Что это такое? Это для людей или мусорку огородили?», «Ну вы серьезно? С лавки закрыли обзор на подъезжающий транспорт», «Не остановка, а мусорная площадка. Ставьте красивые стеклянные остановки! А это убожество уберите с улиц», «Как обычно. Придумали конструкцию: ни от ветра ни от дождя не защищают», - возмутились горожане.

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Источник — фото Управления ЖКХ города Пензы
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