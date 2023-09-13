Сетевое издание|18+|Среда|13 сен 2023|21:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

На Шуисте до сих пор не вернули на место остановочные павильоны

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе на Шуисте так и не появились остановочные павильоны. Ранее их убрали в связи с ремонтом проезжей части и тротуаров на улице Чаадаева.

Горожанам пообещали вернуть конструкции в начале сентября.

«Где остановки на Шуисте? Сначала обещали поставить до 22 августа, после - до 8 сентября. А теперь что?» - возмутился на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» горожанин Влад.

Мужчине ответил представитель управления ЖКХ Пензы.

«Планируемый срок установки павильонов - до 15 октября текущего года», - сообщил он.

Отсутствие остановочных павильонов начало тревожить жителей микрорайона еще в конце августа.

«Начиная с ЖБИ, вторая Пенза, «Мезон». С двух сторон. В начале лета как убрали и с концами. Сейчас дожди, а укрыться негде», - пожаловался горожанин.

Три месяца – это не предел. Так, в Терновке павильон на остановке «Улица Токарная» снесло ветром еще в мае. Пока конструкцию на место не вернули, хотя обещали сделать это к 1 сентября.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте