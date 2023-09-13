На Шуисте до сих пор не вернули на место остановочные павильоны

13.09.2023 | 20:19

В Пензе на Шуисте так и не появились остановочные павильоны. Ранее их убрали в связи с ремонтом проезжей части и тротуаров на улице Чаадаева.

Горожанам пообещали вернуть конструкции в начале сентября.

«Где остановки на Шуисте? Сначала обещали поставить до 22 августа, после - до 8 сентября. А теперь что?» - возмутился на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» горожанин Влад.

Мужчине ответил представитель управления ЖКХ Пензы.

«Планируемый срок установки павильонов - до 15 октября текущего года», - сообщил он.

Отсутствие остановочных павильонов начало тревожить жителей микрорайона еще в конце августа.

«Начиная с ЖБИ, вторая Пенза, «Мезон». С двух сторон. В начале лета как убрали и с концами. Сейчас дожди, а укрыться негде», - пожаловался горожанин.

Три месяца – это не предел. Так, в Терновке павильон на остановке «Улица Токарная» снесло ветром еще в мае. Пока конструкцию на место не вернули, хотя обещали сделать это к 1 сентября.