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Общество

Дорогу на выезде из Пензы со стороны Терновки снова перекроют

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Дорогу на выезде из областного центра со стороны Терновки опять перекроют. Речь идет об участке улицы Ново-Терновской, относящейся к селу Засечному Пензенского района.

С 0:00 субботы, 4 ноября, до 23:00 воскресенья, 5-го, для проезда будет недоступен отрезок между улицами Соборной и Алой.

Это необходимо для проведения работ по переустройству теплотрассы, пояснили в пресс-службе регионального минстроя.

«На данный промежуток времени установлен маршрут объезда участка по ул. Алой, ул. Светлой, ул. Сухумской в с. Засечном согласно схеме», - добавили в министерстве.

В конце сентября - начале октября участок от примыкания Ново-Терновской к Терновского до Соборной уже перекрывали.

В рамках реконструкции дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино на первом этапе протяженностью 300 метров заменили основание. Общая протяженность ремонтируемого отрезка - 1 км, проезжую часть здесь расширят до 4 полос (по 2 в обе стороны).

Также предусмотрено обустройство подземных коммуникаций и ливневой канализации. Кроме того, появятся регулируемый переход и новый остановочный павильон в районе ЖК «Семейный».

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Источник — фото minstroy.pnzreg.ru
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