В новой школе в Спутнике завершилась первая четверть

30.10.2023 | 16:20

Подошла к концу первая учебная четверть года в новой школе Города Спутника - школе № 1 имени Л. Б. Ермина.

Этап совсем короткий для огромного учебного заведения, открытого 1 сентября этого года. Короткий, но важный.

Эта школа - самая крупная в Поволжье, в одну смену в ней могут обучаться до 2 500 детей. Здесь созданы все условия для развития ребят, на переменах им комфортно, а на уроках интересно.

Проект, воплощенный строительным холдингом «Термодом» для жителей Города Спутника, важный, но не последний. Микрорайон продолжает расти, и планы растут вместе с ним.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.