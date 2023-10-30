В новой школе в Спутнике завершилась первая четверть

Подошла к концу первая учебная четверть года в новой школе Города Спутника - школе № 1 имени Л. Б. Ермина.
Этап совсем короткий для огромного учебного заведения, открытого 1 сентября этого года. Короткий, но важный.
Эта школа - самая крупная в Поволжье, в одну смену в ней могут обучаться до 2 500 детей. Здесь созданы все условия для развития ребят, на переменах им комфортно, а на уроках интересно.
Проект, воплощенный строительным холдингом «Термодом» для жителей Города Спутника, важный, но не последний. Микрорайон продолжает расти, и планы растут вместе с ним.
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