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Общество

За 8 месяцев в Пензенской области родилось более 5 500 детей

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В августе в Пензенской области умерло 1 556 человек. Это на 82 больше, чем за тот же месяц 2022-го (1 474).

Такие данные опубликовал Росстат.

В августе в регионе врачи приняли 871 новорожденного, что на 25 больше, чем за аналогичный период 2022 года (846).

Специалисты продолжают регистрировать смерть младенцев до года. За август умерло 4 малыша, на два меньше, чем за тот же месяц прошлого года (6).

Естественная убыль населения в последний месяц лета составила 685 человек (628 - в прошлом августе).

Август в области традиционно оказался богатым на свадьбы: в брак вступили 1 016 пар, на 118 больше по сравнению с тем же месяцем 2022-го. Количество разводов почти не изменилось. Отношения официально разорвали 452 пары (454).

Всего за январь - август в регионе зарегистрировали смерть 12 295 человек (13 308 за аналогичный период 2022-го). Родилось 5 553 малыша (5 661).

Коэффициент рождаемости в регионе за январь - август составил 6,7 на 1 000 населения (6,8 - за тот же период 2022 года). Коэффициент смертности - 14,9 (15,9).

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