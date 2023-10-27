«Термодом» показал, какой будет жизнь в доме с притяжением

27.10.2023 | 16:31

«Термодом» представляет «Ньютон» - комплекс бизнес-класса для жизни в центре Пензы, в районе с развитой инфраструктурой.

Комплекс еще строится, но изучить его особенности можно уже сейчас, как и представить, насколько «Ньютон» наполнен элементами комфорта.

Это дом со статусом, который читается с порога: ресепшен, коворкинг, зоны ожидания и корреспонденции, колясочная и лифтовой холл гармонируют друг с другом и создают уникальную атмосферу, как и аромадизайн холлов.

«Ньютон» - это квартиры с высотой потолков от 3 метров, мастер-спальнями и гардеробными, металлическими сейф-дверями, IP-технологиями безопасности, многоступенчатой системой очистки воды. А еще это двор без машин, подземный паркинг, индивидуальные проекты озеленения, зоны для спорта и отдыха прямо на крыше и многое другое.

Больше подробностей - на сайте newton-pnz.ru.

Застройщик - ООО «СЗ «Ньютон», проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.